Gaziantep’te Su Kesintisi Gündemde

SU KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNDEMDEKİ SORULAR

14 Haziran 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek su kesintisi için Gaziantep’te yaşanacak kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GASKİ tarafından yapılacak kesintilere dair detayların merak edilmesiyle birlikte, “Gaziantep’te sular ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçeler kesintiden etkilenecek?” soruları ön plana çıkıyor. Gaziantep su kesintisiyle ilgili bu merak edilen bilgileri derliyoruz.

PLANLI KESİNTİ TAKVİMİNE DİKKAT

Gaziantep’teki su kesintileri, bölgede yaşayanların gündeminde önemli bir yer tutuyor. GASKİ tarafından açıklanan planlı kesinti takvimini vatandaşlar dikkatle takip ediyor. Önceki tarihlerde, yani 12, 13 ve 30 Nisan tarihlerinde yapılan duyurulan kesintiler dikkat çekerken, 14 Haziran tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. “Gaziantep’te sular ne zaman gelecek?” sorusu yanıt bekliyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR YAŞANIYOR

Buna rağmen, bazı mahallelerdeki ani su kesintileri sosyal medyada gündem oluşturdu. Kesintilerle karşılaşan vatandaşlar, GASKİ’nin resmi hesaplarına ulaşarak bilgi edinmeye çalışıyor. Ancak kurum, bu beklenmedik kesintilerle ilgili şu ana kadar herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Bu durum, vatandaşlar arasında belirsizlik yaratıyor.