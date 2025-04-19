Gaziantep’te Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

GAZİANTEP’TE SUÇ ORGANİZASYONUNA YÖNELİK OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekipleri, suç örgütüne karşı gerçekleştirilen bir operasyonda toplam 7 şüpheliyi tutukladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla mücadele çerçevesinde operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda şüphelilere ait 6 farklı adreste eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Bu aramalar sonucunda 13 adet captagon hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda T.Ç., A.K, Y.Ç., M.T. ve Ş.Ç. isimli örgüt üyeleri ile bağlantılı olarak H.K. ve M.K. isimli toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyon, suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.