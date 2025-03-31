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Gaziantep’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde gerçekleştirdikleri aramalarda 105 adet tarihi eser niteliğinde sikke buldu. Bu kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile adli makamların iş birliğiyle, tarihi eser kaçakçılığına karşı bir çalışma düzenlendi.

ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şahinbey ilçesinde yürütülen çalışmalarda, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.Ö. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen adli arama sonuçlarına göre, 105 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. ile ilgili olarak yasal işlem süreci başlatıldı.

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