Gaziantep’te Tarihi Eserler Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESER OPERASYONU

Gaziantep’te yasa dışı yollarla tarihi mozaik eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, Nurdağı ilçesinde yasa dışı yollarla elde ettikleri tarihi mozaik eserini satmaya çalışan E.Ç., M.B. ve M.B. isimli şahıslar belirlendi.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLEN ESERLER

Şüphelilerin, mozaikleri E.Ç.’ye ait bir araçla taşıdığı tespit edilince, jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet kültür ve tabiat varlığı niteliğinde mozaik ele geçirildi. Elde edilen eserler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.