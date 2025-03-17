Gaziantep’te Tarihi Sikke Operasyonu Yapıldı

GAZİANTEP’TE TARİHİ ESER YAKALANDI

Gaziantep’te bir kişinin üzerinde yapılan aramalarda 62 adet sikke bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatılıyor.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMA

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların iş birliğiyle Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışma kapsamında, yapılan önleyici güvenlik devriyesi sırasında F.K. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Kaba üst aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 62 adet sikke ele geçirildi. Toplanan 62 sikke güvenlik altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.