Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu: Üç Tutuklama

GAZİANTEP’TE TEFECİLİK OPERASYONU

Gaziantep’te düzenlenen tefecilik operasyonu kapsamında 5 şüpheli yakalanırken, bunlardan 3’ü tutuklandı. Valilik, İl Jandarma Komutanlığı’nın çek, senet dolandırıcılığı ve tefecilik yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte bir çalışma başlattığını duyurdu. Ekipler, kent merkezinde eş zamanlı bir operasyon düzenleyerek M.B, N.B, H.İ.B, O.O. ve Y.Ö’yü gözaltına aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Şüphelilerin ikametlerinde, araçlarında ve üst aramalarında önemli belgeler ve malzemeler bulundu. Bu belgeler arasında 81 farklı şahsın adına yazılı senetler, 100 adet boş senet, ziynet eşyası, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartları, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 kişiye ait kaşeler, 6 pos cihazı, 5 USB bellek, hafıza kartı, 2 cep telefonu ve sim kartı, bir dizüstü bilgisayar, hesap defteri ile banka dekontları yer alıyor. Ayrıca, şüphelilere ait 8 motorlu araç, 4 daire, villa, arsa, tarla, bazı banka hesaplarında bulunan para ve nakit paralar da el konuldu.

TUTUKLU VE SERBEST BIRAKILAN ŞÜPHELİLER

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada yapılan işlemler sonucunda M.B, H.İ.B ve O.O. tutuklanırken, N.B. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Valilik tarafından paylaşan görüntüler, jandarma ekiplerinin belirlenen adreslerde gerçekleştirdiği aramaları, aramalarda ele geçirilen belgeleri ve yakalanan şüphelilerin adliyeye götürülüşünü içeriyor.