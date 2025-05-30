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Gaziantep’te Tefecilik Operasyonu Yapıldı

TEFECİLİK OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gaziantep’te yapılan tefecilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı ve bunlardan 2’si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçuna karşı 3 iş yerine operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER VE GÖZALTILAR

Yapılan operasyonda toplamda 4 pos cihazı, 95 bin lira nakit para ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik durumu değerlendirerek, şüphelilerden 2’sini tutukladı, diğer 2’sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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