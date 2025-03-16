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Gaziantep’te Tefecilikten Aranan Kişi Tutuklandı

TEFECİLİK SUÇUNDAN YAKALAMA

Gaziantep’te tefecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

B.B. ADLI ŞAHIS YAKALANDI

Bu çalışmalar sonucunda tefecilik yapmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından toplamda 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen B.B. isimli kişi, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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