Gaziantep’te Tekvando Şampiyonası Başladı

GAZİANTEP’TE ŞAMPİYONA BAŞLADI

Gaziantep’te 21 ilden 400 sporcunun yer aldığı “İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası” başladı. Organizasyon, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştiriliyor ve sporcular, kıyasıya mücadele ediyor.

MÜSABAKA DETAYLARI

Tekvando İl Temsilcisi Ersoy Deveci, müsabakanın 21 ilden 400 sporcuyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Müsabakanın iki gün süreceğini kaydeden Deveci, “Müsabakaların sonunda kadın ve erkeklerde sekizer şampiyon sporcu çıkacak.” diyor. Deveci, bu tür organizasyonların Gaziantep’in spor kenti olma yolunda önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

ÖDÜL TÖRENİ YARIN

Şampiyona, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Bu organizasyon, sporun yaygınlaşması ve genç yeteneklerin desteklenmesi açısından önemli bir platform sunuyor.

ÖNEMLİ

