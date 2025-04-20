Gaziantep’te Terör Operasyonu Gerçekleşti

GAZİANTEP’TE YAPILAN TERÖR OPERASYONU

Gaziantep’te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyesi bir şahıs ile örgüt propagandası yaptığı belirlenen bir başka şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt üyesi olan şahıs tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik bir operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALAMALAR

Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlar sonucunda, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2022 yılında Suriye-Rakka bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde lojistik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen M.N.K. isimli yabancı uyruklu şahıs ile terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen M.M. isimli başka bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şüpheli şahıslardan M.N.K., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.