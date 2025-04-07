Gaziantep’te Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

KAZAYA NEDEN OLAN TIRIN DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Gaziantep’te bir tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir başka tıra çarpmış olması sonucunda, tır sürücülerinden biri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan İpek Yolu’nda gerçekleşti.

KAZA ANINDA NELER YAŞANDI?

Edinilen bilgilere göre, 27 AYC 238 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen 27 BGM 71 plakalı tıra arkadan çarparak kazaya yol açtı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücülerinden biri yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye taşıdı. Kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.