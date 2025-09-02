Gaziantep’te Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Gaziantep’te meşrubat yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralandı. Kaza, Karkamış-Nizip kara yolu kırsal Gevence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen sürücü Halil K., direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra tırı kontrol edemeyerek devirdi.

OLAY YERİNDEKİ DURUM

Kaza sonrası tır, yolda büyük bir engel oluşturarak meşrubatları yola savurdu. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan sürücü Halil K., olay yerindeki ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı.