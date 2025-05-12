Gaziantep’te Tır, Otomobile Çarptı

KAZA GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’te gerçekleşen bir trafik kazasında bir tır, otomobile çarptı ve sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında sol şeritte kalan otomobili, polisler ve çevredeki vatandaşlar birlikte iterek yol kenarına çekti. Bu kaza, Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi İpekyolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen tır, 27 AUN 866 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, refüje çarptıktan sonra ancak sol şeritte durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi için olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara gerekli müdahaleyi yaptı. Bu esnada polis ekipleri de yol güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle yolda yaşanan trafik aksaklığı, polis ve vatandaşların otomobili kenara çekmesi ile sona erdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.