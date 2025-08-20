Gaziantep’te Tır, Tesla’ya Çarptı

OTOMOBİLİN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTERKEN KAZA GEÇİRDİ

Gaziantep’te, Tesla marka otomobilinin kasko işlemleri için fotoğrafını çekmek isteyen sürücü, talihsiz bir kaza geçirdi. Kaza, Gaziantep’in Eski Nurdağı Yolunda gerçekleşti.

YOLDA FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTERKEN TIR ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen 27 TB 005 plakalı Tesla otomobilinin sürücüsü, park halindeki aracının kaskosu için fotoğraf çekmeye çalıştığı sırada yola çıktı. Bu sırada, seyir halindeki 27 HS 966 plakalı tır, sürücüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı ve olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi için ihbarda bulunuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırmak üzere ambulansa aldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı.