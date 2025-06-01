Gaziantep’te Trafik Kazasında 5 Kişi Öldü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Gaziantep’te, Şehitkamil ilçesinde Bahattin Nakipoğlu Caddesi’nde yer alan Asri Mezarlık kavşağında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 AHY 25 plakalı otomobilin kontrolden çıkmasının ardından karşı şeride geçerek 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldi.

KAZA SONRASINDAKİ DURUM

Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanı görünümüne büründü. İhbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi kaza yerine yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, 27 AHY 25 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile diğer aracın içindeki 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 4 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Maalesef, yaralılardan 2 çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatlarını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Toplamda 5 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu trajik kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.