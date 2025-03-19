Gaziantep’te Traktör Altında Kalan Adam Öldü

TRAJİK OLAY GAZİANTEP’TE GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep’te, 43 yaşındaki Mustafa Fırat, tarladan dönerken traktöründe kalp krizi geçirip traktörün altında kaldı. Bu olayda hayatını kaybeden Fırat’ın, babası Ahmet Fırat’ın da 16 yıl önce benzer bir traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

Nizip ilçesinde meydana gelen olayda, Mustafa Fırat, Nizip Karkamış yolunda tarladan dönerken aniden kalp krizi geçirdi. Krizin ardından kendisiyle birlikte traktör de devrildi. Bu feci kaza sonucunda Fırat olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi ve olayla ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Ayrıca, Mustafa Fırat’ın trajik ölümü sonrası yapılan incelemelerde, babası Ahmet Fırat’ın da 16 yıl önce bir traktör kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Bu durum, ailenin trajik geçmişini gözler önüne seriyor.