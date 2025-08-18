Haberler

Gaziantep’te Tramvayın Çarptığı Kişi Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Gaziantep’te yaşanan bir kaza, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Profesör Muammer Aksoy Bulvarı’nda meydana gelen bu olayda, 45 yaşındaki A.K, yolun karşısına geçmek isterken, sürücüsü henüz belirlenmeyen bir tramvayın çarpması sonucunda yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE VE YARALININ DURUMU

Olayın ardından çevredekilerin hemen bildirimde bulunmasıyla birlikte, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı A.K, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. A.K’nın sağlık durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

