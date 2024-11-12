“Gaziantep’te Turist Yoğunluğu Artıyor”

GAZİANTEP’İN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİ

Köklü tarihi, eşsiz doğal güzellikleri ve dünya çapında tanınan mutfağıyla öne çıkan Gaziantep, ara tatil döneminde özellikle yerli turistlerin ilgi odağı haline geldi. Kültür turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan şehir, tarihi alanlarıyla yoğun ilgi görüyor. İpekyolu üzerinde yer alan Zeugma Mozaik Müzesi’nin yanı sıra, Kültür Yolu üzerindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Gümrük Han, Yeni Han ve Antep Kalesi çevresi, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğradı. Bu yoğun ilgi, Gaziantep’in turizm potansiyelini gözler önüne seriyor ve kent esnafını sevindiriyor.

KÜLTÜR YOLU ÜZERİNDEN GELEN TURİSTLER

Tarihi ve kültürel mirasıyla tanınan Gaziantep, hafta sonları ve ara tatil döneminde hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Özellikle Kültür Yolu üzerindeki tarihi mekanlar, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor. İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce yerli turist, kentin tarihi ve turistik mekanlarını keşfediyor. Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı, alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilerin önemli uğrak noktalarından birine dönüşüyor. Birçok turist, şehirdeki tarihi ve kültürel unsurları daha yakından tanıma fırsatı buluyor ve tur rehberleri eşliğinde Gaziantep’in zengin geçmişine tanıklık ediyor.

YEREL İŞLETMELERDE HAREKETLİLİK

Tarihi mekanlara olan bu yoğun ilgi, yerel esnafı da oldukça memnun ediyor. Yerel işletmelerde belirgin bir hareketlilik yaşanırken, kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğun bir ziyaretçi trafiği gözlemleniyor. Turistler, sadece tarihi alanları gezmekle kalmıyor, aynı zamanda Gaziantep’in eşsiz mutfağını da deneyimleme fırsatı buluyor. Antep fıstığı, baklava, katmer ve beyran gibi yerel lezzetleri tadan ziyaretçiler, şehrin gastronomi kültürüne hayran kalıyor.

ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ VE ESNAF YORUMLARI

Ara tatil sayesinde Gaziantep’in tarihi çarşılarının ziyaretçi yoğunluğu yaşadığını belirten Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, “Okullar tatil olduğu için İstanbul, Ankara ve yakın illerden Gaziantep’imize geliyorlar ve Gaziantep’imizi geziyorlar. GAP turu yapıyorlar. Hem Gaziantep’in yemeklerini tatmak için geliyorlar hem alışveriş yapıyorlar. Bizde bu durumdan memnunuz. Herkesi Gaziantep’e bekleriz” diyor. Bakırcılar Çarşısı esnafı Şeyma Yılmaz ise, “Gaziantep’in zaten kültürü çok güzel ve insanları da sıcakkanlıdır. Bakırcılar Çarşısı’nda da bakır çeşitlerimiz var. Özellikle hafta sonu çarşımız daha çok ziyaret ediliyor” ifadelerini kullanıyor.

ZİYARETÇİ GÖRÜŞLERİ

Nevşehir’den Gaziantep’i gezmeye gelen ziyaretçilerden Nihat Sinop ise, “6 Şubat 2023 depremlerinden acı çeken Gaziantep halkının hem acılarına ortak olmak istedim. Gaziantep’i tanımak istedim. Bakırcılar Çarşısı ve çarşıdaki malzemelerin yapımını da ilgiyle izledim. Gaziantep’i çok güzel buldum” diyerek duygularını paylaşıyor.