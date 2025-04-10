Gaziantep’te Türk Polis Teşkilatı Kutlandı

180. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI

Gaziantep’in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıldönümü coşku ile kutlandı. Bu anlamlı etkinlikler kapsamında her iki ilçede farklı programlar hazırlandı. Araban’daki kutlama, kaymakamlık önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Emniyet Amiri Komiser Metin Kızılkaya, etkinlik sırasında Atatürk anıtına çelenk sundu. Kızılkaya’nın yanı sıra komiser yardımcıları ve polis memurları, daha sonra Kaymakam Özgür İşçimen’i ziyaret ederek çiçek takdim etti.

EMNİYET MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, programda yaptığı konuşmada, ilçenin huzur ve güvenliği için özveriyle çalışan emniyet mensuplarını anarak Polis Haftası’nı kutladı. Özgür İşçimen, bu vesileyle polis ekiplerine başarı belgeleri takdim etti. Yavuzeli ilçesindeki kutlamalar ise kaymakamlık binasının bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. Etkinlik, yine saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.

KONULARIN DEVAMINI GETİREN KONUŞMALAR

Yavuzeli’deki program, İlçe Emniyet Amiri Aytaç Onel ve Kaymakam Ömer Zuhal’in konuşmaları ile son buldu. Her iki ilçede gerçekleştirilen etkinlikler, Türk Polis Teşkilatı’nın geçmişten bugüne sürdürdüğü görevlerin önemini bir kez daha hatırlattı ve polis teşkilatının toplumdaki yerini pekiştirdi.