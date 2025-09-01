Gaziantep’te Uygun Fiyatlı Baklava Üretimi

Bakırcı GAZİANTEP’TE UCUZ BAKLAVA TALEBİ ARTIYOR

Gaziantep’te baklava fiyatlarının 1500 TL’ye kadar çıkması vatandaşları ucuz baklava satın almak için alternatif arayışına yönlendiriyor. Baklava üretim merkezi olarak bilinen Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki üretim, kaliteli ve uygun fiyatlı baklava arayanların ilgisini çekiyor. Öğrenciler, kilogramı 650 ile 850 TL’den satılan baklavaları büyük bir talep ile üretiyor.

ÖĞRENCİLERİN EMEKLE ÜRETTİĞİ BAKLAVA

2023 yılında gaziantep’te açılan baklava üretim bölümü, kız öğrencilerin uygulamalı eğitim alarak meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Genellikle “erkek işi” olarak yorumlanan baklava üretimini severek yapan kız öğrenciler, Baklava Sanatları Merkezi’nde yoğun siparişler almakta ve bu nedenle sık sık çalışmak durumundalar. Öğrenciler, hamur açma, tepsiye dizme, tereyağı ve Antep fıstığı ekleme işlemlerini titizlikle gerçekleştirdikten sonra baklavayı eşit boylarda kesip fırına gönderiyorlar. Fırından çıkan baklava ise önceden hazırlanan şerbet ile buluşturularak satışa sunuluyor.

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANAN LEZZET

Kız öğrencilerin lezzetli baklavaları ayrıca kamu kurumlarına da gönderiliyor. Gaziantep dışında Türkiye’nin birçok ilinden siparişler alarak yaz tatilinde bile üretim yapıyorlar. Okulun satış bölümünde vatadaslar, uygun fiyatlı baklava alabilmek için kuyruk oluşturuyor. “Kaliteli, lezzetli ve uygun fiyatlı” baklavaları almak isteyenler sıraya girmekte.

ÜRETİM SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ökkeş Kalender, baklava üretiminin kız öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor. Öğrencilerin usta öğreticiler eşliğinde baklava yapımında her aşamayı öğrenerek aile bütçelerine katkı sunduklarını ifade ediyor. Kalender, “Baklava üretmeye yönelen kız öğrencilerimizin rehberliğinde Gaziantep baklavasının üretimini başladık. Fıstık ve sadeyağ kullanarak, ürünlerimizde kesinlikle koruyucu katkı maddesi ve glikoz kullanmıyoruz” diyor.

KALİTELİ MALZEME KULLANIMI VE SÜREKLİ EĞİTİM

Baklava Sanatları Merkezi’nde eğitim alan öğrencilerden Rabia Dağdeviren, baklava yapımının çeşitli aşamalarını öğrendiğini ve ustalarından devamlı destek aldığını dile getiriyor. “İleride kendi iş yerimi açmayı, bu mesleği geliştirmeyi ve diğer nesillere aktarmayı istiyorum” diyor. Vatandaşlardan Mehmet Mayda ise uygun fiyatlı ve kaliteli baklavayı tercih ettiklerini belirtiyor. “Baklava işletmelerinde kilosu 1400 ile 1600 arasında satılırken, bu okulda fiyatların uygun olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşuyor.