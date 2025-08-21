Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

GAZİANTEP’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 5 kilo kubar esrar ve 178 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonun sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadele amacıyla bu operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Şahinbey, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde meydana gelen operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti ve yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen İ.P., Y.E.T., A.Ç. ve C.Ö. isimli 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve arazilerinde yapılan adli arama sırasında 5 kilo 760 gram kubar esrar, 178 kök kenevir bitkisi, 3 adet tabanca ve 100 adet tabanca mermisi elde edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Gözaltına alınan Y.E.T. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler İ.P., A.Ç. ve C.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.