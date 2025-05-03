Gaziantep’te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

UYUŞTURUCUDAN BÜYÜK MÜCADELE

Gaziantep’te, narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler yakalandı. Bu kapsamda 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin bir tırın dorsesinde gizlenmiş şekilde bulundu.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Operasyon sırasında 5 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.