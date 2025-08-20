Gaziantep’te Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

UYGULAMA SONUCU YAKALAMA

Gaziantep’te uyuşturucu madde üretimi ve satışı suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına sahip aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, aranan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Bu çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti gerçekleştirme veya sağlama suçlarından aranmakta olan H.S. isimli şahıs, Nizip ilçesinde gizlendiği adreste bulundu. Şüpheli, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.