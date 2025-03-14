Gaziantep’te Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANDI

Gaziantep’te, 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli bir şekilde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan ceza alan M.C. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde gizlendiği adreste gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Yakaladıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, jandarma güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede etkin çalışmalarını devam ettirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.