Gaziantep’te Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON

Gaziantep’te gerçekleştirilen uyuşturucu madde tacirlerine yönelik operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin toplamda 52 yıl hapis cezasının kesinleşmiş olduğu belirlendi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir çalışma yaparak zehir tacirlerine karşı bir operasyon düzenledi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR YAPILDI

Birçok polis ekibinin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak’ suçları nedeniyle hakkında toplam 52 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.