GAZİANTEP’te YANGIN, 8 Saatte Kontrol Altında

YANGIN OLAYININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep’te dün öğleden sonra geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın sonucunda meydana gelen hasar görüntülendi. Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Gaziantep 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde başladı. Alevler hızla yayılarak tüm fabrikayı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINA MÜDAHALE VE SONUÇLARI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne bağlı 40 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personeli, yangına 8 saat süren müdahale ile kontrol altına aldı. Aydınlanan gün ile birlikte fabrikadaki hasar net bir şekilde gözler önüne serildi. Fabrikanın tamamen yandığı ve idari binanın da zarar gördüğü belirlendi. Ayrıca, itfaiye ekiplerinin büyük zarar gören alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.