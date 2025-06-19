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Gaziantep’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ ANIZ YAKMA

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, anız yakma nedeniyle meydana gelen yangın, çevresindeki otluk ve makilik alana sıçradı ve kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Şatırhüyük Mahallesi çevresindeki hasat edilmiş bir tarlada yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, etrafındaki otluk ve makilik alanlara yayıldı.

İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALE

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale için 1 helikopter, 3 su tankı ve 6 arazöz kullanıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları devam ediyor.

ZARAR GÖREN ALAN

Yangın nedeniyle yaklaşık 30 hektarlık bir alanın zarar gördüğü ifade edildi. Yangının çıkış nedeni olarak anız yakmanın olabileceği üzerinde duruluyor.

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