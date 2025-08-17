Gaziantep’te Yangın Meydana Geldi

GAZİANTEP’TE YANGIN OLAYI

GAZİANTEP’TE GERI DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI. OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE, KISACA KONUŞMAK GEREKİRSE, EKİPLER ALEVLER İLE MÜCADELE EDİYOR. 2’nci Organize Sanayi Bölgesi genelinde meydana gelen yangın, saat 16.00’da başladı ve hızla yayıldı.

ALEVLERİN İHBARI VE MÜDAHALE

Yangını gören işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın hemen ardından, olay yerine pek çok itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halen itfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevlerle mücadelesi devam ediyor.