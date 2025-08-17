Haberler

Gaziantep’te Yangın Meydana Geldi

GAZİANTEP’TE YANGIN OLAYI

GAZİANTEP’TE GERI DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA BÜYÜK BİR YANGIN ÇIKTI. OLAYIN YAŞANDIĞI YERDE, KISACA KONUŞMAK GEREKİRSE, EKİPLER ALEVLER İLE MÜCADELE EDİYOR. 2’nci Organize Sanayi Bölgesi genelinde meydana gelen yangın, saat 16.00’da başladı ve hızla yayıldı.

ALEVLERİN İHBARI VE MÜDAHALE

Yangını gören işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın hemen ardından, olay yerine pek çok itfaiye aracı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halen itfaiye ekiplerinin fabrikadaki alevlerle mücadelesi devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Haberler

Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.