Gaziantep’te Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Gaziantep’te, 4 katlı bir binanın terasında çıkan yangın, büyük bir panik yarattı. Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın, söz konusu binanın terasında başladı. Kısa zamanda büyüyen alevler, terasın tamamını sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Terasta çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, hızlı bir çalışma sonucu söndürüldü. Neyse ki olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak yangın, çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Olayın ardından yangının çıkış nedenini tespit etmek amacıyla bir soruşturma başlatıldı.