Gaziantep’te Yangın Paniğe Yol Açtı

GAZİANTEP’TE YANGIN PANIĞI

Gaziantep’te, 7 katlı bir binanın teras katında meydana gelen yangın, büyük bir paniğe yol açtı. Alevlere, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede müdahale edildi. Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi, Mustafa Yılmaz Caddesi’nde bulunan binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıkıyor.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Yangın kısa zamanda büyüyerek terasın tamamını kapladı. Durumu fark eden mahalleli, hemen ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Alevlerin kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri yoğun bir çaba sarf ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede alev topuna dönüşen yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak olay, çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangının neden çıktığını belirlemek amacıyla çalışmalara başlanıldığı bildirildi.