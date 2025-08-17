Gaziantep’te Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

GAZİANTEP’TE YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikanın 4. saatine girdi. Henüz tam olarak belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın, hızla yayılarak fabrikanın büyük bir kısmını etkisi altına aldı.

İTFAİYE ve EKİPLER BÖLGEDE GÖREVDE

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale etmek için 40 itfaiye aracı ve 100 personel, yoğun duman altında alevlerle mücadele ediyor. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun bir çaba gösteriliyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında fabrikanın duvarı, kepçe yardımıyla yıkılarak yangına müdahale edilmesine yönelik farklı noktalardan giriş yapıldı. Bu durum söndürme çalışmalarını hızlandırıyor.