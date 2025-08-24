Haberler

GAZİANTEP’te Yangın Söndürüldü

YANGINDA EŞZAMANLI MÜDAHALE

Gaziantep’te bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. İbni Sina Mahallesi’nde, öğle saatlerinde oluşan yangın, 4 katlı binanın çatı katında başladı ve kısa süre içinde tüm alanı sardı.

OLAY YERİNE HIZLI SEVKİYAT

Yangın durumu çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edilerek, yetkililere bildirildi. Bu ihbarlar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, yaklaşık bir saatlik çalışmayla alevleri söndürdü. Yangının nedenine dair araştırma başlatıldı.

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemileri Selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği çerçevesinde İstanbul Boğazı'ndaki Türk donanmasının önemli gemilerini Dolmabahçe'den selamladı.
Haberler

MHP, ‘Canların Türküsü’nü paylaştı sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin desteklediği Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi için "Canların Türküsü" adlı bir türkü bestelenip sosyal medyada paylaşıldı.

