Gaziantep’te Yangın Süreci Devam Ediyor

GAZİANTEP’TE YANGIN OLDU

Gaziantep’teki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıkmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı bu yangın, şehrin ikinci organize sanayi bölgesinde yer alan geri dönüşüm tesisinde meydana geliyor. İddiaya göre, yangın bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıkıyor ve kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sarıyor.

DURUMUN FARK EDİLMESİ

Yangının başladığının fark edilmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuluyor. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendiriliyor. İtfaiye ekiplerinin yangına yoğun müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle yoğun duman bulutları gökyüzünü kaplarken, dumanlar şehrin hemen her yerinden görülebiliyor. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Bucak’ta Otobüs Ve Araç Çarpıştı

Bucak'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ve iki yolcu yaralanırken, Berru D.'nin durumu ağır.
Erzurum’da Aşık Sümmani Anma Etkinliği Yapıldı

2025 Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde Narman'da gerçekleştirilen 'Ablaktaşı Aşıklar Buluşması', Aşık Sümmani'yi anmak için düzenlendi. Vali Mustafa Çiftçi de katıldı.

