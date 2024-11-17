Gaziantep’te Yangında Çiftçi Hayatını Kaybetti

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesindeki Tireli Mahallesi’nde, Ali Altunbaş buğday ekiyle dolu tarlasındaki anızları ateşe verdi. Ancak rüzgârın etkisiyle yangın hızla kontrol dışına çıkıp geniş bir alana yayıldı.

MÜDAHALE GİRİŞİMİ VE SONUCU

Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin içerisinde kalarak ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbarlar doğrultusunda, bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Ancak yangın ekipler tarafından kontrol altına alınsa da Ali Altunbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 6 çocuk babası olan Ali Altunbaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından bir soruşturma başlatıldı.