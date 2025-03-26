Gaziantep’te Yasadışı Avlanan İki Kişi Yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALAMA

Gaziantep’te ağ ile balık avlanma yasağına uymayan 2 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timleri, Yavuzeli ilçesinde Fırat Nehri üzerinde önleyici devriye çalışması yaptı.

BALIK AVLAMA YASAĞI İHLALİ

Devriye sırasında, nehirde yasak olmasına rağmen ağ atarak balık avladığı belirlenen A.Ö. ve M.Ö. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Yakalanan kişilere ait 800 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi. A.Ö. ve M.Ö. hakkında av yasağına uymadıkları gerekçesiyle idari işlem başlatıldı.