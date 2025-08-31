Haberler

Gaziantep’te Yaya Otomobille Çarpılarak Öldü

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’in Araban ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza, Gaziantep’in Araban ilçesindeki Araban-Gaziantep Yolu Dağdancık Mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ

M.K. (37) yönetimindeki 23 P 2791 plakalı otomobil, Dağdancık yol ayrımı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki N.Ö.’ye çarptı. Kaza ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin vurduğu N.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Araban İlçe Jandarma Komutanlığı, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

