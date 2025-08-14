Gaziantep’te Yaz Programı Düzenlendi

KURS KAPANIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Gaziantep’te yaz boyunca yapılan kursların sona ermesi ve öğrencilerin bu süreçteki başarılarını kutlamak amacıyla bir kapanış programı gerçekleşti. Gaziantep İl Müftülüğü öncülüğünde Aile Dini Rehberlik Merkezi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) tarafından bu yıl da gençlerin ilgisini çeken yaz okulu, kız öğrencilere yönelik düzenlendi. Kurslarda Kur’an-ı Kerim, din dersleri, sinema, kitap kritiği, söyleyişiler, atölye çalışmaları, etkinlikler ve kültürel geziler gibi çeşitli konular işlendi. Yaz okulunun tamamlanmasının ardından öğrenciler için yoğun etkinliklerle dolu bir program organize edildi.

ETKİNLİKLER DOLU DOLU GEÇTİ

Program, yaz Kur’an kurslarına ve yaz okulları çerçevesinde sunulan kurslara katılan öğrenciler için çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir ortamda gerçekleştirildi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe öğrencilerle birlikte aileleri de katıldı. Başlangıçta Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından öğrenciler ilahiler seslendirdi ve şiirler okudu. Tiyatro gösterileriyle devam eden programda, öğrencilerin hazırladığı ilahi ve dramalar ile yaz okulu etkinliklerini yansıtan fotoğraf kareleri de sinevizyon gösterisinde yer aldı. Bu duygu dolu anlar, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, KAGEM yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katılım gösterdi.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN KURSUN RAKAMLARI

Programda konuşan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, bu yıl kent genelinde yaz Kur’an-ı Kerim kurslarına 90 bin öğrencinin katıldığını açıkladı. Artan ilgiye duyduğu memnuniyeti dile getiren Hazırlar, kursların önemine vurgu yaptı. “Her yaz yeni bir heyecan, cami, çocuk ve Kur’an diyoruz. Yaz geldi mi camilerimiz çocuk açıyor. Yaz geldi mi çocuklarımızın camilerdeki cıvıltısı gök kubbeyi şenlendiriyor. Bize böyle bir imkanı ve fırsatı sunduğu için Allah’a hamd ediyoruz. Bu yıl Gaziantep genelinde yaz Kur’an kurslarımızı dolu dolu yaşamaya çalıştık. Önceki yıllarda yaz Kur’an kurslarına katılan öğrenci sayısı 40 bin civarındayken, bu yıl hamd olsun 90 bin öğrencimize ulaştık. Devamlı artan bir sayımız var” dedi. Program, öğrencilere sertifika verilmesi, kurs süresince görev alan öğretmenlere hediyelerin takdimi ve öğrencilerin yaz boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerin sergilenmesiyle sona erdi.