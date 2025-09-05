Gaziantep’te Yeni Binalar Yükseliyor

GAZİANTEP’TE YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yeni binalar yükseliyor. Depremden etkilenen Gaziantep’te yerinde dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen konutlarda, depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için önemli ilerlemeler kaydediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede ağır hasar gören binaların inşaatına hızla başlanması ve depremzedelerin ev sahibi olabilmesi için projeler geliştirmiş durumda. Kentte bu projeye 13 bin 204 başvuru yapılırken, şu ana kadar yaklaşık bin 500 bina teslim edildi.

HIZLA YÜKSELEN YENİ BİNALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Temmuz 2023’te başlatılan yerinde dönüşüm projesi, depremden etkilenen bireylere hibe ve faizsiz kredi desteği sunuyor. Gaziantep’te ağır ve orta hasarlı binalar yıkılarak yeni binalar inşa edilirken, bu yapılar üzerinde hummalı çalışmalar sürdürülüyor. Proje ile konutlar için sağlanan 750 bin TL hibe ve yine 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânının yanı sıra iş yerleri için de 400 bin TL hibe ve kredi desteği sunuluyor. Ayrıca, her bağımsız bölüm için 40 bin TL proje desteği sağlanıyor. Şu an itibarıyla yaklaşık bin ev tamamlanmış durumda ve inşa süreci devam eden yapılar için çalışmalar aralıksız sürüyor.

BİNALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde yükselen yeni binaları inşa eden firmalar, projeden yararlanan depremzedelerin konutlarının hızlıca tamamlandığını ve yapımı biten binaların da sahiplerine teslim edilmeye başlandığını bildirdi. Değirmiçem Mahallesi’nde inşasına başlanan binaların yıl sonuna kadar tamamlanarak teslim edileceğini ifade eden müteahhit Mehmet Karakuş, “Projeden faydalanan depremzedelerin konutları hızla yükseliyor” dedi.

DEVLET DESTEĞİNE TEŞEKKÜRLER

Karakuş, “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri Gaziantep’i de etkilemişti. Bu nedenle devlet desteğiyle ağır hasar alan binalar yıkılarak yerinde dönüşüm projeleri hayata geçirildi. Biz de müteahhit firma olarak bu kapsamda yeni binaların inşasını gerçekleştiriyoruz. Allah devletimizden razı olsun” diye konuştu. Ayrıca, binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edildiğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde olduğunu ekledi.

DEPREMZEDELERDEN YORUMLAR

Proje kapsamında sağlanan hibe ve kredi desteği için devlete teşekkür eden depremzede Şiho Gezer, “Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin desteğiyle depreme dayanıklı güzel yeni binalar inşa ediliyor. Projeden çok memnunum” şeklinde konuştu.