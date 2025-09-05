Gaziantep’te Yeni Binalar Yükseliyor

GAZİANTEP’TE YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

Gaziantep’te, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yerinde dönüşüm projesi çerçevesinde yeni binaların inşası devam ediyor. Depremlerin büyük zarar verdiği Gaziantep’te, yerinde dönüşüm projesinden faydalanan depremzedelerin yaptığı konutlar hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ağır hasar alan binaların yapımını hızlandırmak ve depremzedelerin yeni evlerine kavuşmasını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şu ana kadar projeye yönelik 13 bin 204 başvuru alındı ve yaklaşık bin 500 bina teslim edildi.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR

Temmuz 2023’te başlatılan yerinde dönüşüm projesi ile depremden etkilenen bölgelerdeki ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sunuluyor. Gaziantep’te ağır ve orta hasarlı binalar yıkılıp tekrar inşa edilirken, inşaat alanlarında hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Proje kapsamında konutlar için 750 bin TL hibe ve 750 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, iş yerleri içinse 400 bin TL hibe ve 400 bin TL kredi sağlanıyor. Her bağımsız bölüm için de 40 bin TL proje desteği verildi ve yaklaşık bin ev tamamlandı.

VAATLER VE HIZLI TESLİMAT

Yükselen binaların yapımını sürdüren firmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin denetimi altında çalışıyor. Şirketler, projeye katılan depremzedelerin evlerinin hızlıca inşa edildiğini ve tamamlanan binaların sahiplerine teslim edildiğini bildirdi. Değirmiçem Mahallesi’ndeki inşaatlarına yıl sonuna kadar sonlandırmayı hedefleyen müteahhit Mehmet Karakuş, “Projeden faydalanan depremzedelerin binaları yükseliyor” diye belirtti.

DEVLET DESTEĞİNDEN MEMNUNİYET

Projeye yönelik destek sayesinde depremzedelerin kendilerine sunulan imkânlardan memnun kaldığını ifade eden Karakuş, bu konuda “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden Gaziantep etkilenmişti. Devlet desteği ile yıkılan binalar yerinde dönüşüm projesiyle yenileri ile değiştiriliyor. Devletimiz, Gaziantep’teki tüm depremzedelere hem hibe hem de kredi desteği sunuyor” şeklinde konuştu.

YENİ BİNALAR DEPREME DAYANIKLI YÜKSELİYOR

Depremzedeler de bu projeden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Şiho Gezer, “Devletimizden Allah razı olsun. Devletimizin desteğiyle depreme dayanaklı güzel yeni binalar yapılıyor. Projeden çok memnunum” diyerek devlet desteğinin önemine vurgu yaptı. Böylece Gaziantep’te hem güvenli hem de modern konutların hızla inşa edildiği görülüyor.