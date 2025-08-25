Gaziantep’te Yeni Okullar Açıldı

GAZİANTEP’TE YENİ OKUL YATIRIMLARI

Gaziantep’te 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler neticesinde birçok okul kullanılamaz hale geldi. Bu süreçte, bölgede 121 yeni okul inşa edildi ve 174 okulda bakım onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, deprem sonrası yapılan bu çalışmalarla birlikte 121 okul ve 2 bin 825 dersliğin eğitime açıldığını bildirdi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında yeni okul inşaatlarına ve mevcut okulların bakımına hızlı bir şekilde devam ediyor.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI VE EĞİTİM ORTAMLARININ YENİLENMESİ

Depremlerin ardından yapımı tamamlanan okulların sayısı 121’e ulaşırken, orta hasar gören okular güçlendirilerek daha sağlam hale getirildi. Bakım ve onarım sürecinden geçen 174 okul, çatısının kapısından tesisatına kadar kapsamlı bir yenileme sürecinden geçti. Bu okullar, 8 Eylül tarihinde 705 binden fazla öğrenciyi modern ve güvenli bir eğitim ortamıyla karşılayacak. Nurdağı ve İslahiye ilçeleri başta olmak üzere depremden etkilenen okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazırlıklarını tamamladı.

EĞİTİMDE GÜVENLİK VE MODERNİZASYON HEDEFİ

Okulların her birinin ihtiyacına uygun şekilde planlanan çalışmalar, öğrencilere daha güvenli, modern ve sağlıklı eğitim alanları sunma hedefine odaklanıyor. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç, yapımı biten ve yeni eğitim yılına hazır olan okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ile son durumu değerlendirdi. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Kılınç, bu yıl öğrencilere yenilenmiş okullar sunacaklarını ifade etti.

GELECEK İÇİN GÜÇLÜ HAZIRLIKLAR

Kılınç, Gaziantep’teki okullarla ilgili yapılan çalışmaların, geleceğin eğitimine yapılan önemli yatırımlar olarak öne çıktığını belirtti. Ayrıca, 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklara başladıklarını ve onarım gerektiren 233 okulda 4 bin 800 dersliği kapsayan projelere dahil olduklarını sözlerine ekledi. Kılınç, “Öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Gaziantep, yeni eğitim öğretim dönemine okul sayısı ve donanım açısından güçlenerek başlayacak.