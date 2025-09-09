Gaziantep’te Yıkım İşlemleri Başlatıldı

YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Gaziantep’in Araban ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında zarar gören 389 binanın yıkım işlemlerine başlanmış durumda. Yıkım ihalesini kazanan firma, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yer alan 389 orta hasarlı binanın yıkımı için gerekli çalışmalara başladı.
ÇEVRESEL TEDBİRLER ALINIYOR
Yıkım çalışmaları esnasında çevreye olumsuz etkilerin ulaşmaması adına gerekli önlemlerin alındığı belirtiliyor. Bu tedbirler, yıkım sürecinin daha güvenli bir şekilde ilerlemesi için önemli bir adım oluşturuyor.