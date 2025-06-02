Gaziantep’te Yılan Paniği Yaşandı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’ndeki bir site bahçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yılan olayı, mahalle halkında büyük bir panik yarattı. Site bahçesinde yılanı gören vatandaşlar, hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, yılanı kontrollü bir şekilde yakalamak için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

YILAN DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILDI

Yılan, herhangi bir zarar vermeden etkisiz hale getirildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı. Yaşanan bu olay, özellikle çocukların oyun oynadığı saatlerde gerçekleştiği için mahalle sakinlerini tedirgin etti.