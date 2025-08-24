Gaziantep’te Yürüyüş Düzenlendi, Destek İçin

GAZİANTEP’TE GAZZE İÇİN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Gaziantep’te İsrail’in saldırıları sonucunda insani felaketin ortaya çıktığı Gazze’ye destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Filistin’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılar, binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu duruma dikkat çekmek üzere düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı. Peygamber Sevdalıları Derneği’nin öncülük ettiği basın açıklaması için vatandaşlar, akşam namazında Fatih Camii’nde toplandı. Akşam namazının ardından, kortej eşliğinde Demirkardeşler Camii’ne kadar sloganlar atarak yürüyüşe geçildi. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile birlikte kalabalık bir kitle katıldı. Yürüyüş sırasında tekbirler getirildi ve İsrail’in saldırılarını kınayan sloganlar atıldı.

KUR’AN-I KERİM OKUNDU VE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Cami önünde Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Kemal Altunbaş yaptı. Altunbaş, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşananların sadece Gazze’nin değil, tüm insanlık ailesinin meselesi olduğunu vurguladı. “İşgal rejiminin Gazze’ye yönelik saldırıları en barbarca yöntemlerle devam etmektedir. Gazze harabeye dönüştürülmüş ve insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır.” şeklinde konuşan Altunbaş, Siyonist işgal rejiminin Gazze’deki soykırımında “en az 65 bin kardeşimizin şehit olduğunu” belirtti. Sivil savunma ekipleri ve sağlık çalışanlarının da acımasızca katledildiğini ifade eden Altunbaş, “Bu süreçte 238 gazeteci şehit olmuştur. Sınır kapılarının kapandığı günden bu yana Gazze’de insani kriz her geçen gün derinleşmektedir.” dedi.

İNSANlık KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de yaşanan insani krizin, açlık ve yetersiz beslenme gibi sorunlar nedeniyle korkunç bir boyuta ulaştığını dile getiren Altunbaş, “Yardım noktalarında şehit sayısı 2 bini, yaralı sayısı ise 18 bini geçmiştir. Gazze’de yaklaşık 2 milyon insan, yüksek derecede akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmıştır.” ifadesini kullandı. Altunbaş, “Bu çocuklar bir doğal afetin kurbanı değil. Onlar aç bırakılıyor, bombalanıyor ve yerinden ediliyor.” açıklamalarında bulundu. Gazze’de bebek maması ve besin takviyelerinin tamamen tükendiğini vurguladı ve “Açlığı soykırım silahı olarak kullanan işgal rejiminin sebep olduğu katliamlar artık sayıların ötesine geçmiştir.” diye ekledi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.