Gaziantep’te Zincirleme Trafik Kazası Oldu

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Gaziantep’te iki araç ve bir yolcu minibüsünün dahil olduğu zincirleme trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de yaralandı. Kaza, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde gerçekleşti. İddialara göre, sürücüleri bilinmeyen 31 ARE 285 plakalı yolcu otobüsü ile 07 CCK 435 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından 46 DL 182 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarptıktan sonra takla atarak yol kenarındaki tarlaya savruldu.

OLAY YERİNE HIZLA EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza esnasında durumu görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında 46 DL 182 plakalı otomobilde bulunan Zeynep Demir’in (64) yaşamını yitirdiği, üç kişinin de yaralandığı belirlendi. Demir’in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledilirken, yaralılar da çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.