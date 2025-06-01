Gaziantep’teki Feci Kaza Sonucu 5 Ölü

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDENLER BELİRLENDİ

Gaziantep’te meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kaza, Şehitkamil ilçesinde bulunan Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddialara göre, Yunus Emre Kuvrağ’ın kullandığı 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Ahmet Kestanlıoğlu yönetimindeki 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER VE YARALILAR

Feci olayda, 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ile yanındaki İsmail Volkan Deler, 27 BBB 183 plakalı aracın içindeki Gülistan Kestanlıoğlu ve çocukları Eylül (6) ve Atlas Mete (1) yaşamını yitirdi. Aynı araçta yer alan ve 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.