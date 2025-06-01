Gaziantep’teki Kaza: 5 Ölüm Belirlendi

FECİ KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Gaziantep’te meydana gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kaza, Şehitkamil ilçesinde Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, Yunus Emre Kuvrağ’ın yönetimindeki 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Ahmet Kestanlıoğlu’nun kullandığı 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ

Feci kaza sonucunda 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan sürücü Yunus Emre Kuvrağ ve yanındaki İsmail Volkan Deler ile 27 BBB 183 plakalı araçta bulunan Gülistan Kestanlıoğlu ile çocukları Eylül ve Atlas Mete hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar arasında 112 Acil Sağlık personeli olduğu öğrenilen Ahmet Kestanlıoğlu ile annesi Naile Kestanlıoğlu da yer alıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürüyor.