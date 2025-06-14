Gaziantep’teki Mağarada Serinlik Bulunuyor

GİZEMLİ MAĞARA ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Gaziantep’te Tarihi Yeni Han’daki yaklaşık 500 yıllık Kaleoğlu Mağarası’nda artan bir ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Gaziantep’te, hem kent sakinleri hem de ziyaretçiler, mağarayı serinlemek için tercih ediyor. Savunma yıllarında yiyecek ve cephane saklamak için kullanılan bu mekan, şimdi ise serinletici bir kafe olarak önemli bir destinasyon haline gelmiş durumda.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİ CEZBETTİYOR

Kaleoğlu Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin doğal soğukluğu sayesinde sıkça tercih ettiği bir yer olarak öne çıkıyor. Mağaradaki kafe, ziyaretçileri “Kara Şimşek” adlı papağan ile karşılıyor. Şekeroğlu Mahallesi’ndeki mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine açıklamada bulunarak, “Havalar iyice ısınmaya başladı. Mağaranın içerisi serin olduğu için ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. İçerinin hava sıcaklığı 15 derece.” şeklinde ifade ediyor.

500 YILLIK MAĞARANIN TARİHİ

Mağaranın yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Kaleoğlu, “İçerisinde 4 su kuyusu bulunuyor. 12 sütun ayaklı bir yapı. Savaş yıllarında kullanılan bir mekan. Şu anda kafe olarak hizmet veriyor.” bilgisini veriyor. Faik Tunay, Almanya’dan Gaziantep’e her geldiğinde bu kafe için uğradığını, burada serinlediğini belirtiyor. Mustafa Tekkelioğlu ise İstanbul’dan geldiğini ifade ederek, “Mağaranın gerçekten havası çok güzel. Müthiş bir serinlik var. Dışarı çıkmak istemiyoruz.” diyor.