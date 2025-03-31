Gaziantep’teki Mardinliler Bayramda MAREV’de Buluştu

RAMAZAN BAYRAMI BULUŞMASI

Gaziantep’te yaşayan Mardinliler, Ramazan Bayramı dolayısıyla MAREV hizmet binasında bir araya gelip bayram sevincini paylaştı. Vakıf Başkanı Abdülkerim Arslan ve Mardinli Sanayici İş Adamı Mahsum Altunkaya, yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerken, kökenleri olan Mardin ve yaşadıkları şehirler için hizmet etmenin gerekliliğine vurgu yaptılar. Kısa adı MAREV olan Mardinliler Eğitim Dayanışma Vakfı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliği, sabah saatlerinden itibaren Mardinlilerin yoğun katılımıyla renklendi. Katılımcılar, Gaziantep merkezindeki vakıf binasını doldurdu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bayramlaşma etkinliğine Mardinli Sanayici ve İş Adamı Mahsum Altunkaya, sektörde önemli başarılara imza atan diğer Mardinli iş insanlarıyla katıldı. MAREV Başkanı Abdülkerim Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Değerli dostlarım, çok şükür bugün sizlerle kucaklaşma, dertleşme, sohbet etme ve bayramlaşma fırsatı bulduk. Vakfımız, bu süreçte üstlendiği misyonu yerine getirmek için diğer faaliyetlerine de devam etti. Birlik ve beraberliğimizi artırmak, yardımlaşma ve dayanışma duyguları içerisinde birçok çalışmamızı sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de sizlerle yine kucaklaşarak, sürekli istişare ederek yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

KENTLERİMİZE HİZMET SÖZÜ

Mardinli Sanayici ve İş Adamı Mahsum Altunkaya, birlik ve beraberliğin önemine değinerek şunları söyledi: “Bizler, doğduğumuz kentin gelişimine büyük destekler sağlarken, yaşadığımız şehirlerin ekonomisine ve gelişimine özverilerle katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Gelecek süreçte de yaşadığımız ve doğup büyüdüğümüz Mardin’e her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Ramazan Bayramı da bizleri bir araya getiren ortak bir değer. Vakfımız eğitim ve dayanışmanın sağlanması için üstlendiği misyonu başarıyla yürütmeye devam ediyor. Mardinli sanayici ve iş insanları olarak, vakfımızın misyonunun daha geniş kitlelere ulaşması için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için önemli bir fırsat. Hepinizin bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından katılımcılar, bayram hatırası olarak uzun sohbetlerin ardından fotoğraflar çektirdi.