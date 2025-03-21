Gaziantep’teki STK’lardan İsrail’e Tepki

GAZİANTEP’TE İSRAİL’E TEPKİ GÖSTERİLDİ

Gaziantep’teki sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri basın toplantısı ile Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlatan İsrail’e karşı protesto gerçekleştirdi. Gazze’deki İsrail soykırımı, Cumhuriyet Cami’de kılınan cuma namazının ardından yapılan basın açıklaması ile kınandı. Gaziantep’teki çeşitli sivil toplum kuruluşları, Cami avlusunda toplanarak, işgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen saldırılarına karşı çıkışta bulundu. Kalabalık, İsrail’i kınayan sloganlar attı.

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Basın bildirisi, Peygamber Sevdalıları Gaziantep Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Taş tarafından okundu. Taş, Gazze’deki soykırımın sona ermesi için çağrıda bulundu. Tüm dünyanın önünde devam eden bu katliamları kınayan Taş, “Bir sahur vaktinde yine saldırdılar. Çadırlarda uyuyan masum yavrularımızı hedef aldılar. Kadınlar, çocuklar ve mazlumlar katledildi” ifadelerini kullandı.

KATLİAMIN BÜYÜKLÜĞÜ

Taş, işgalci siyonistlerin saldırıları neticesinde yüzlerce bebeğin hayatını kaybettiğine dikkat çekti. “300’den fazla bebek, çocuk, kadın ve masum kardeşimiz toprağın kara bağrına bırakıldı. Vicdanlar kor ateş oldu. Mazlumun ahı arşa ulaştı. Anaların feryatları vicdanları ateşe verdi. Artık ne söz yetiyor ne kelam” diye belirtti. Taş, dünya genelinin bu zulme sessiz kalmaya devam ettikçe şiddetin daha da artacağını vurguladı.

SİYONİST REJİME TEPKİ

Mehmet Taş, “Siyonist işgal rejimi, ABD ile koordineli bir şekilde Gazze’de çadır kentlere saldırdı. Modern çağın vahşi yüzünü bir kez daha görmüş olduk. 19 Ocak’ta Hamas’ın zaferiyle sonuçlanan ateşkes ve esir takası sonrası zalimlerin tekrar mazlumların kanına girdiğini görmekteyiz. Ateşkes anlaşmasını ihlal eden siyonist işgal rejimi, zalim ve korsan ABD’yi arkasına alarak yeniden katliam gerçekleştirdi” dedi.

Taş, ayrıca, “Ateşkesin ilk aşamasında Gazze’nin mazlumlarının kanı henüz kurumadan yapılan bu saldırılar ile mazlumların kanı zalimlerin yüzüne yeniden sıçramıştır. Bu kan, zulme sessiz kalanların, Siyonistlerle ticari ilişkilerini sürdürenlerin de yüzüne de sıçramıştır” diye ekledi.

SONUÇ ÇAĞRISI

Basın açıklamasında Taş, ateşkesi ihlal eden İsrail’e baskı yapılması ve yeniden ateşkese dönülmesi gerektiğini vurguladı. Açıklama, dualar ile sona erdi.