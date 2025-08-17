Gaziantep’teki Yangın, Dronla Görüntülendi

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YER

Gaziantep’te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Yangın, Organize Sanayi 2. Bölgesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz netleşmeyen bir sebepten kaynaklanan yangın, kentin birçok yerinden yoğun duman nedeniyle görülüyor.

ÇAĞRILAN EKİPLER VE ÇALIŞMALAR

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba içinde. Öte yandan, yükselen alevler ve siyah dumanlar dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alevler içinde kaldığı ve yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı net bir şekilde gözlemleniyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için bir inceleme süreci başlatıldı.